Вторая модель «Волги» сертифицирована в России

Вторая модель возрожденного бренда «Волга» прошла сертификацию в России и получила Одобрение типа транспортного средства. Это седан Volga C50.

«Невооруженным глазом видно, что это седан Geely Preface. Без серьезных внешних изменений», — написал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Седан сертифицирован с двухлитровым бензиновым двигателем в двух форсировках (мощностью 150 и 200 лошадиных сил), который сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод только передний. Длина автомобиля составляет 4825 миллиметров, колесная база — 2800 миллиметров.

Сейчас Geely Preface продается в России в двух комплектациях по цене от 3,36 миллиона и 3,57 миллиона рублей соответственно (без учета скидок).

Первой моделью возрожденного бренда «Волга», которая получила ОТТС, стала Volga K50, которая является перелицованным кроссовером Geely Monjaro.