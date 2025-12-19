Путин оценил действия российских войск на Украине

Стратегическая инициатива в ходе специальной военной операции (СВО) полностью перешла в руки Вооруженных сил России, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

«Только что выслушал очередной доклад начальника Генштаба. В целом, сразу после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил», — сказал Путин.

Президент отметил, что «наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения». Украинские войска отходят «по всем направлениям», добавил он.

Путин особо выделил взятие российскими войсками города Красноармейска (Покровска). По его словам, оттуда открываются возможности для дальнейших наступательных операций.