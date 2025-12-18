НАВЕРХ
Что принесет в 2026 год Красная Огненная Лошадь

Sibnet.ru
Красная Огненная Лошадь 2026 год
Наступающий 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. В китайском календаре этому животному приписывают жизненную силу, решительность, энергичность, страсть, вспыльчивость и амбициозность.

Каждый год в восточном гороскопе посвящен животному: Крысе, Быку, Тигру, Кролику, Дракону, Змее, Лошади, Козе, Обезьяне, Петуху, Собаке и Свинье. Этот 12-летний цикл пересекается с пятилетним, связанным с основными элементами: Металл, Дерево, Вода, Огнь и Земля. Стихиям соответствуют цвета: белый, зеленый, черный, красный и желтый.

Получается цикл, который повторяется каждые 60 лет. В предыдущие разы Огненная Лошадь появлялась в 1906 и 1966 годах.

«2026 год — это год Огненной Лошади. В Китае этот год не любят и даже где-то побаиваются, потому что этот год считается традиционно достаточно опасным и разрушающим», — заявила астролог Вера Хубелашвили в видео на YouTube.

Год Красной Огненной Лошади продлится с 17 февраля 2026 года по 5 февраля 2027 года.

Год Лошади соответствует мужскому началу Ян — деятельному, активному, динамическому, зачинающему и продуктивному, творческому, утверждающему.

Красный цвет в китайской астрологии символизирует страсть, энергию и жизненную силу. Фаза Огня понимается как стадия, в которой нужно намечать цель и реализовывать ее с размахом и готовностью к борьбе.

Неизбежные перемены. Лошадь всегда несет с собой стремительные изменения и благоприятствует тем, кто не боится перемен. А в 2026 году добавляются еще и сила Огня. Круговорот событий обещает быть захватывающим. 

Это переезды, смены рода деятельности, круга общения. Кому-то в этот год придется начать все с начала. Важно уметь быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и строить новые планы для достижения новых целей. В 2026 году нельзя быть нерешительным и продолжать цепляться за прошлое.

Бурные отношения. Поскольку тотем года очень любит обновления, можно ждать новых знакомств и смены общения. Энергия года поможет тем, что проявит личностные качества и продемонстрирует самостоятельность. 

Любовная энергия Лошади всегда стихийная, яркая, непредсказуемая. У многих в 2026 году могут случиться неожиданные романы, неординарные отношения и внезапные разрывы старых союзов.

