Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла часть своей территории и Киеву придется с этим смириться

«Ему пора начать соглашаться, он проигрывает», — приводит ТАСС слова Трампа, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Его попросили прокомментировать, связаны ли прорабатываемые гарантии безопасности для Украины с возможными территориальными уступками со стороны Киева. «Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас США прорабатывают гарантии безопасности. «Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы разрабатываем такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова», — отметил американский лидер.

Премьер Польши Дональд Туск ранее сообщил, что территориальные уступки Украины для завершения конфликта с Россией принципиальны для США с точки зрения предоставления гарантий безопасности.

«Американцы прямо говорят <...>, что территориальные уступки должны стать элементом мирного соглашения», — уточнил Туск. «Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности», — добавил он. 

