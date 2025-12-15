Lada Vesta лишится физических ключей

Lada Vesta получит новую электронную архитектуру с функциями бесключевого доступа. Автомобиль оснастят ключ-картой и дистанционным запуском двигателя, сообщила пресс-служба производителя.

Также обновленная Lada Vesta 2026 модельного года получит мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto и экосистемой сервисов «Сбера». Таких опций ранее не было ни в одном серийном отечественном автомобиле, отмечается в сообщении.

Ключ-карта позволяет автоматически разблокировать дверные замки, когда владелец приближается к машине. После этого мотор можно запустить стандартным способом — с помощью кнопки «старт/стоп», а ключ-карта может находиться в кармане одежды или сумке.

На ключ-карте сохранены кнопки для ручной блокировки и разблокировки дверей, что позволяет дистанционно управлять замками. Замки автоматически блокируются после старта и завершения поездки, когда водитель отходит от автомобиля.

В корпус карты также встроен специальный ключ для открытия водительской двери в случае отключения электропитания. Также в обновленной Vesta будет доступен дистанционный запуск двигателя. Он срабатывает при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе.

Систему бесключевого доступа и автозапуска получили все комплектации Lada Vesta, начиная с базовой. Также Lada Vesta 2026 модельного года получит голосового помощника, доступ к музыкальным сервисам и возможность бесконтактной заправки.

Цена базовой комплектации Lada Vesta останется без изменений: от 1,5 миллиона рублей, уточнил производитель. Стоимость комплекса обновлений 2026 модельного года составит от 54 тысяч рублей.