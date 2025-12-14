Мерц заявил о завершении эпохи «Американского мира» для Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (с лат. «Американский мир») закончился, как для Германии, так и для всей Европы».

Pax Americana — период относительного мира, экономической стабильности и доминирования США в мире, который сложился после завершения Второй мировой войны.

«Десятилетия Pax Americana в значительной степени закончились для нас в Европе, в Германии», — приводит «Коммерсантъ» слова Мерца, сказанные им на съезде партии ХСС. Pax Americana больше не существует «в том виде, в каком мы его знали», добавил он.

По словам канцлера Германии, страны Европы должны подготовиться к «фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях». При этом Мерц предостерег от разрыва отношений с США. Западные страны должны сохранять альянса НАТО «как можно дольше», подчеркнул он.