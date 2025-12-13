Украинцы остались без света после «удара возмездия»

Более миллиона абонентов на Украине остались без электроснабжения после ночного удара российской армии, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Одесской и Николаевской областях. В частности, в результате поражения подстанций полностью без света осталась Одесса.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектами энергетики, которые обеспечивали их работу. Основной удар пришелся по южным регионам Украины.

Отмечается, что «удар возмездия» наносился высокоточным оружием с земли и моря, ракетами «Кинжал» и дальними БПЛА. Он стал самым масштабным для Одесской области, а также Николаевской и Херсонской областей, часть которой контролируют ВСУ.