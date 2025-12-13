НАВЕРХ
Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

Источник:
Sibnet.ru
ДТП
Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу

Смертельная авария произошла в Кемеровской области утром в субботу на 239 километре автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Kia Sorento, двигаясь в направлении Новокузнецка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер Honda Crossroad.

В результате ДТП погибло три человека — 44-летний водитель, а также два пассажира автомобиля Kia в возрасте 37 лет и 41 года. Пассажир Honda Crossroad доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ЧП #ДТП #Кузбасс
