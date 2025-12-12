NASA показало невероятные снимки скоплений галактик. ФОТО

NASA представило на своем сайте серию ярких многоцветных изображений скоплений галактик, созданную на базе снимков рентгеновской обсерватории Chandra.

Исследователи впервые использовали «рентгеновскую арифметику», которая позволила выделить и визуализировать разные энергетические диапазоны рентгеновского излучения и тем самым проявила детали гигантских космических структур.

Цвета на красочных картинах соответствуют температуре и плотности сверхгорячего межгалактического газа, этот показатель колеблется от нескольких миллионов до сотен миллионов градусов

Желтым цветом обозначены выдуваемые джетами центральных сверхмассивных черных дыр пузыри, синий цвет — это остывающий и медленно дрейфующий газ, а розово-неоновый визуализирует ударные фронты в газопылевых облаках.

Отмечается, что на изображениях особенно выделяются гигантские полости и ударные волны в горячем газе, созданные мощными выбросами энергии от сверхмассивных черных дыр в центральных галактиках скоплений.

Такие джеты и пузыри раскаленной плазмы образуют огромные пустоты диаметром в сотни тысяч световых лет. При этом они одновременно подогревают окружающий газ, препятствуя его слишком быстрому охлаждению.