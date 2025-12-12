НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

NASA показало невероятные снимки скоплений галактик. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
109 0

NASA представило на своем сайте серию ярких многоцветных изображений скоплений галактик, созданную на базе снимков рентгеновской обсерватории Chandra.

Исследователи впервые использовали «рентгеновскую арифметику», которая позволила выделить и визуализировать разные энергетические диапазоны рентгеновского излучения и тем самым проявила детали гигантских космических структур.

Цвета на красочных картинах соответствуют температуре и плотности сверхгорячего межгалактического газа, этот показатель колеблется от нескольких миллионов до сотен миллионов градусов

Желтым цветом обозначены выдуваемые джетами центральных сверхмассивных черных дыр пузыри, синий цвет — это остывающий и медленно дрейфующий газ, а розово-неоновый визуализирует ударные фронты в газопылевых облаках.

Отмечается, что на изображениях особенно выделяются гигантские полости и ударные волны в горячем газе, созданные мощными выбросами энергии от сверхмассивных черных дыр в центральных галактиках скоплений.

Такие джеты и пузыри раскаленной плазмы образуют огромные пустоты диаметром в сотни тысяч световых лет. При этом они одновременно подогревают окружающий газ, препятствуя его слишком быстрому охлаждению.

Тема: Человек и космос
Солнце выбросило крупный протуберанец. ВИДЕО
Загадочную вспышку зафиксировали в космосе
Солнце чудом «разминулось» с двумя звездами-гигантами
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Бензин в России стал дороже, чем в США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

ERMOL33

Цитата(-2rist- @ 10.12.2025, 11:20) сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан...

se 34

Чет даже подташнивать начало как посмотрел фотографии

-Керя-

Роман Марка Твена - Принц и нищий...