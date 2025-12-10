Солнце чудом «разминулось» с двумя звездами-гигантами

Солнце около 4,4 миллиона лет назад едва не столкнулось с двумя горячими и массивными звездами, выяснили американские астрономы.

Исследователи смоделировали движение межзвездных облаков газа и пыли, Солнца и звезд в созвездии Большого Пса. Кроме этого, они проанализировали изменения в газопылевых облаках, окружающих Солнечную систему, опубликовав данные в журнале The Astrophysical Journal.

Расчеты показали, что примерно 4,4 миллиона лет две звезды в созвездии Большого Пса – Эпсилон Большого Пса (Адара) и Бета Большого Пса (Мирцам) — прошли на расстоянии около 30 световых лет от Солнца, что достаточно близко по галактическим меркам.

Звезды были примерно в 13 раз массивнее Солнца и гораздо горячее — до 25 тысяч градусов Цельсия. В ходе прохождения окрестностей Солнечной системы они испускали мощное излучение, которое оставило своеобразный «шрам» в местных межзвездных облаках.

Полученные результаты разрешили давнюю загадку, связанную с этими облаками. Дело в том, что ученые давно обратили внимание на то, что около 20% атомов водорода и 40% атомов гелия в данных облаках ионизированы, что является аномально высоким уровнем.

Солнечная система находится в относительно пустой области Млечного Пути, поэтому такие потенциально смертоносные встречи чрезвычайно редки. Если бы другие звезды регулярно навещали окрестности Солнца, то жизнь на Земле вряд ли бы зародилась, отмечают специалисты.