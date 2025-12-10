Украина назвала условие для сдачи Донбасса

Украина пойдет на территориальные уступки России на Донбассе, если Москва согласится на «взаимный» шаг.

Первоначальный план США требует от Украины вывести войска из восточных районов Донбасса. Однако администрация президента Владимира Зеленского отвергли данный пункт в мирном плане.

Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили возможности передачи территории, если Россия будет готова пойти на «взаимные» уступки», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. Президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ.