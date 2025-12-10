НАВЕРХ
Песков рассказал о поездках Путина за рулем без кортежа

Источник:
ТАСС
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин, не будучи в кортеже, передвигается в том числе и за рулем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что не всегда ездит по городу «с мигалками и сигналами», а иногда передвигается «по-тихому», без кортежей — и в эти моменты, как и другие горожане, видит проблемы с бесконтрольным движением курьеров на электросамокатах.

Пескову задали вопрос, садится ли президент сам за руль в такие моменты или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение. «По-разному», — сказал ТАСС Песков.

Ранее Путин заяви, что мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания.

«Прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, "вправо", ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», — сказал президент России.


