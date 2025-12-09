НАВЕРХ
Приметы и лунный календарь на 9 декабря

Источник:
Sibnet.ru
Женщинам в этот день нельзя ходить в баню
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Юрьев день отмечается в народном календаре 9 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 19-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Традиционно 9 декабря подводили финансовые итоги, так как день на Руси считался окончанием экономического года. Именно в Юрьев день крестьянам разрешали перейти от одного помещика к другому. Было принято к этой дате обязательно отдать все долги, чтобы привлечь удачу.

Согласно приметам, в этот день нельзя ходить на охоту, начинать путешествия, бездельничать. Женщинам запрещали ходить в баню — это могло привести к болезни. Не советовали употреблять кислые продукты — чтобы не навлечь на себя тоску на всю зиму.

Погодные приметы на 9 декабря были достаточно разнообразными. Считалось, что оттепель в этот день предвещает частые потепления зимой. Северный ветер — к сильным заморозкам. На речном льду выступила вода — жди резкого потепления.

По лунному календарю 9 декабря завершаются 19-е лунные сутки. Луна растет во второй четверти. Этот день считается несчастливым и даже опасным. Лучше всего провести его дома. Не рекомендуется заводить новые знакомства. Также следует избегать конфликтов.

Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука
