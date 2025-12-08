Корпоративную выплату при рождении ребенка повысят до 1 млн рублей

Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, сообщил президент Владимир Путин.

Мера поддержки продиктована реальностью — в том числе снижающейся рождаемостью. Ее необходимо стимулировать, преодолевая внешние вызовы и «сложные тенденции», сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает сайт Кремля.

Сейчас НДФЛ не облагаются корпоративные выплаты на детей до 50 тысяч рублей. Путин напомнил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

Президент также анонсировал новые выплаты на детей из малообеспеченных семей. В том числе заработает семейная выплата, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей.