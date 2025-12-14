НАВЕРХ
Швеция пожаловалась на доминирование ВМФ России на Балтике

The Guardian
Запад также обеспокоен тем, что Россия последовательно наращивает свои военные возможности в Балтийском море, наращивая корабельный состав флота, заявил начальник штаба ВМС Швеции капитан Марко Петкович.

ВМС Швеции сталкиваются с российскими подводными лодками в Балтийском море «почти еженедельно» и считают, что в случае прекращения огня или перемирия на Украине эти инциденты участятся, сообщил Петкович.

По его словам, Москва «неуклонно усиливает» свое присутствие в регионе, и засекать ее корабли стало привычным делом для шведских военных, приводит The Guardian слова начальника штаба ВМС Швеции.

Он отметил, что Россия последовательно наращивает свои возможности и производит по одной подлодке класса «Варшавянка» в год. Москва «целенаправленно и систематически модернизирует свои корабли», добавил Петкович.

Политика #Мир #Военная политика
