НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль порадовался исключению России из числа прямых угроз США

Источник:
ТАСС
538 8
Кремль
Фото: Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Изменение стратегии национальной безопасности США, где Россия перестала упоминаться как «прямая угроза», в Кремле считают позитивным шагом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прежняя стратегия нацбезопасности, принятая при президенте Джо Байдене, называла Россию «угрозой глобальному порядку, демократии и стабильности». В новой редакции, подготовленной администрацией Дональда Трампа, этого пункта нет.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал ТАСС Песков, комментируя изменения в ключевом документе в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов.

По словам Пескова, в Кремле намерены подробнее изучить новую стратегию: «Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать». «В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Новая стратегия нацбезопасности США также декларирует смену подхода к российско-американским взаимоотношениям, критикует политику расширения НАТО и страны Европы, нарушающие нормы демократии.

Еще по теме
Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
Раскрыты два самых спорных вопроса на переговорах по Украине
Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (8)
Картина дня
Кремль порадовался исключению России из числа прямых угроз США
Раскрыты два самых спорных вопроса на переговорах по Украине
Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

AK47PROSecurity

Пффф. Естественно он ответит только на удобные ему вопросы.

Uynachalnica

СВО всего 9%? Тут даже на Шамана Томагавк хотели потратить, а у народа вопросов мало...

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...