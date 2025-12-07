Кремль порадовался исключению России из числа прямых угроз США

Изменение стратегии национальной безопасности США, где Россия перестала упоминаться как «прямая угроза», в Кремле считают позитивным шагом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прежняя стратегия нацбезопасности, принятая при президенте Джо Байдене, называла Россию «угрозой глобальному порядку, демократии и стабильности». В новой редакции, подготовленной администрацией Дональда Трампа, этого пункта нет.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал ТАСС Песков, комментируя изменения в ключевом документе в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов.

По словам Пескова, в Кремле намерены подробнее изучить новую стратегию: «Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать». «В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Новая стратегия нацбезопасности США также декларирует смену подхода к российско-американским взаимоотношениям, критикует политику расширения НАТО и страны Европы, нарушающие нормы демократии.