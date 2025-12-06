НАВЕРХ
Украинские беспилотники атаковали Рязань

Источник:
Sibnet.ru
Армия России (беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Серия взрывов произошла в Рязани, российский город минувшей ночью атаковали украинские беспилотники. Минобороны сообщило, что в ночь на 6 декабря над регионом было сбито 29 БПЛА.

Силы ПВО отразили атаку, написал в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков, обломки БПЛА упали в нескольких районах города. Один из дронов врезался в многоэтажный дом в Рязани, на крыше начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

Также БПЛА ударили по нефтеперерабатывающему заводу. По данным телеграм-канала «Военный Осведомитель», в результате атаки повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации «Изомалк-2-ЛИН-800».

«Поврежден один многоэтажный жилой дом — возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет», — уточнил Малков.

ЧП #Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Рязань
