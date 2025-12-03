«Зимнее яйцо» Фаберже продали за рекордную сумму. ФОТО

Неизвестный покупатель заплатил за «Зимнее яйцо» Фаберже на торгах Christie’s 22,9 миллиона фунта стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома. Это мировой рекорд цены на произведение Фаберже.

«Зимнее яйцо» — подарок императора Николая II на Пасху 1913 года матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Коммунистические власти продали его британской галерее Wartski of London в конце 1920-х за 450 фунтов стерлингов.

«Зимнее яйцо» Фаберже Фото: © Christie's

В 2002 году «Зимнее яйцо» купил один из потомков правящей катарской династии Аль Тани. Теперь наследники умершего коллекционера выставили его на продажу. Его покупатель пожелал остаться неизвестным.

Яйцо изготовлено из горного хрусталя с выгравированным на внутренней стороне узором в виде инея. Снаружи предмет украшен платиновыми снежинками, инкрустированными бриллиантами специальной огранки.