Сразу четыре российские комедии выйдут в прокат

Четыре российские комедии выходят в прокат в четверг, 4 декабря: «Волчок» с Евгением Ткачуком о приключениях в Российской империи, «Семьянин» с Павлом Деревянко о семейных ценностях, фантастические «Шальная императрица» с Ириной Пеговой и «Роман с того света».

«Волчок»

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород и нанимает кулачного бойца Волчка, чтобы тот защитил его от подосланных дядей убийц.

В приключенческой комедии снялись Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин.

«Шальная императрица»

Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал и случайно вызывают Екатерину Великую. Императрице XXI век нравится, но реальность вокруг начинает меняться.

В ролях Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк.

«Семьянин»

Миллионер Георгий встречает день рождения в одиночестве. Он требует от помощника Ильи организовать ему настоящую семью. Утром Георгий просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда.

В ролях Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова.

«Роман с того света»

1989 год. Водитель мусоровоза и музыкант Рома, далекий от идеалов добродетели, находит ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.

В фантастической комедии сыграли Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян.