Приметы и лунный календарь на 3 декабря

Девушки и дети в этот день умывались снегом

Проклов день отмечается в народном календаре 3 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 13-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Интересным поверьем на 3 декабря был запрет на действия, которые могли привлечь внимание нечистой силы. Так, запрещалось громко шуметь или проявлять негативные эмоции. В этот день также готовили различные обереги от нечисти, после чего развешивали их по дому.

Плохой приметой считалось нахождение чужого ножа, это сулило неприятности. Не советовали отправляться в дальнюю дорогу. Нельзя было устраивать шумные застолья и гулянья, а также поздно ложиться спать — можно было столкнуться с навязчивыми ночными кошмарами.

Еще одна необычная примета была связана с первым снегом, сошедшим с крыш. В этот день девушки и дети собирали его и умывались — считалось, что такой обряд придает коже красивую белизну.

Погодные приметы на 3 декабря гласили, что если в этот день шел снег, то июнь будет дождливым. Если снег падал на мерзлую землю — ждали хорошего урожая в будущем году. Если же на талую — летние дары будут скудными.

По лунному календарю завершается 13-й день цикла Луны, земной спутник растет во второй четверти. Этот день таит неоднозначность — он считается неудачным для серьезных дел, однако отлично подходит для общения, переговоров и различных социальных контактов.