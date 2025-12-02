НАВЕРХ
Porsche подтвердил проблемы с запуском двигателей в России

Autonews.ru
Porsche
Фото: nakhon100 / CC BY 2.0

Российский офис Porsche подтвердил проблему запуска двигателя у автомобилей бренда в России. Ранее российские владельцы автомобилей от немецкого производителя массово столкнулись с блокировкой машин.

Наблюдается «незначительное» увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры, сообщил изданию Autonews.ru представитель ООО «Порше Руссланд», комментируя жалобы российских автовладельцев.

Проблемы связаны с запуском двигателя, однако предположительно они «не связаны с конструктивными особенностями автомобилей», уточнил представитель. Причиной сбоя стала блокировка штатной сигнализации через спутник.

Автовладельцам, которые столкнулись с проблемой, порекомендовали самостоятельно отключить охранную систему Porsche — VTS (Vehicle Tracking System).

