НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главы МИД стран НАТО обсудят судьбу Украины

Источник:
Sibnet.ru
145 0
НАТО
Фото: © UK Government

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в среду, 3 декабря соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить судьбу Украины в переломный момент. США не проявили к встрече большого интереса.

Встреча глав МИД НАТО пройдет в ключевой для Украины момент. Во-первых, сейчас идут переговоры по мирному плану Трампа. Во-вторых, в Киеве разгорается коррупционный скандал, который резко ослабил позиции президента Владимира Зеленского.

Представители Европы опасаются, что Трамп воспользуется ситуацией и окажет давление на Зеленского, вынудив его подписать мирные соглашения. 

Ситуацию обострил отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать на встречу глав МИД стран НАТО. Вместо себя он в Брюссель отправил своего заместителя Кристофера Ландау.

Трамп увидел хороший шанс для сделки по Украине

Высокопоставленные чиновники Евросоюза жалуются, что Европу уже отстранили от участия в обсуждении большинства аспектов мирного плана и подключают только по тем вопросам, где без ее участия невозможно обойтись, рассказали Bloomberg источники в ЕС.

США являются фактическим лидером НАТО, но Трамп неоднократно высказывал сомнения в необходимости альянса и время от времени изъявлял желание покинуть военно-политический блок.

Еще по теме
Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Voland2

20 лет назад в городе было 3 крупнейших в России лесопромышленных комбината... Лесоперевалочный баз...

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

mosquito__2010

и тут очень уместна песенка фунтика про карамельку за щекою. уж такова ваша эмалированная судьба. аминь.

mosquito__2010

не на берлин а на москву и мосинки вродь не показывали но максим у всушников присутствует.мы грит скоро...