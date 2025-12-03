Главы МИД стран НАТО обсудят судьбу Украины

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в среду, 3 декабря соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить судьбу Украины в переломный момент. США не проявили к встрече большого интереса.

Встреча глав МИД НАТО пройдет в ключевой для Украины момент. Во-первых, сейчас идут переговоры по мирному плану Трампа. Во-вторых, в Киеве разгорается коррупционный скандал, который резко ослабил позиции президента Владимира Зеленского.

Представители Европы опасаются, что Трамп воспользуется ситуацией и окажет давление на Зеленского, вынудив его подписать мирные соглашения.

Ситуацию обострил отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать на встречу глав МИД стран НАТО. Вместо себя он в Брюссель отправил своего заместителя Кристофера Ландау.

Трамп увидел хороший шанс для сделки по Украине

Высокопоставленные чиновники Евросоюза жалуются, что Европу уже отстранили от участия в обсуждении большинства аспектов мирного плана и подключают только по тем вопросам, где без ее участия невозможно обойтись, рассказали Bloomberg источники в ЕС.

США являются фактическим лидером НАТО, но Трамп неоднократно высказывал сомнения в необходимости альянса и время от времени изъявлял желание покинуть военно-политический блок.