Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине

Переговоры с Украиной по мирному урегулированию украинского конфликта идут хорошо, заявил президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп.

Вечером в воскресенье 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, обме. территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Есть «хороший шанс» на заключение сделки по Украине, приводит РИА Новости заявление Трампа. По его словам, американская и украинская делегации на переговорах во Флориде «поладили».

Источники в украинской делегации рассказали агентству AFP об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

Трамп также подтвердил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф в течение недели посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.