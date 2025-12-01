НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине

Источник:
РИА Новости
611 14
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Переговоры с Украиной по мирному урегулированию украинского конфликта идут хорошо, заявил президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп.

Вечером в воскресенье 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, обме. территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Есть «хороший шанс» на заключение сделки по Украине, приводит РИА Новости заявление Трампа. По его словам, американская и украинская делегации на переговорах во Флориде «поладили».

Источники в украинской делегации рассказали агентству AFP об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

Трамп также подтвердил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф в течение недели посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Еще по теме
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
Зеленский призвал Запад давить на Россию вместо Украины
Лавров рассказал, как Европа сама себя отстранила от переговоров
Космонавт предсказал войну за территории на Луне
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Обсуждение (14)
Картина дня
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

EvgenAEY

Ну началось и снова не гибнут пенсионеры, нахлебники, работали во благо элиты работали, а теперь перестали...

Alex B 69

Страна, выпускающяя УАЗики и ТАЗы, блокирует ввоз гибридов из за технического несовершенства своих средств...

-Керя-

Что могу сказать - Прощаем всем , но не прощаем своим...

kraft1

Когда поднимали пенсионный возраст Путин сказал что у нас самый высокий рост продолжительности жизни...