Приметы и лунный календарь на 1 декабря

День святых Платона и Романа отмечается в народном календаре 1 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение одиннадцатого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Нарушение примет и поверий 1 декабря могло повлечь серьезные беды. Например, в этот день нельзя жаловаться, злиться и ругаться. Запрещалось стричь волосы и ногти, делать спонтанные покупки и давать в долг.

Существовал строгий запрет на мытье посуды чужим человеком — так можно было «подарить» семейное благополучие. Нельзя было в этот день выбрасывать или дарить детские игрушки — иначе малыши останутся без защиты.

Согласно погодным приметам, если 1 декабря стоит теплая погода, то вся зима будет мягкой, без сильных морозов. Юго-западный ветер сулил пасмурную и снежную погоду на много дней. Яркие столбы света вокруг месяца — стоит ждать сильного снегопада.

По лунному календарю завершался одиннадцатый день цикла Луны — земной спутник растет во второй четверти. Этот день считается самым сильным из всего лунного цикла — можно легко реализовать самые трудоемкие планы, так что не стоит упускать свой шанс.