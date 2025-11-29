НАВЕРХ
Сильные вспышки зафиксировали на Солнце

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Сразу три сильные вспышки класса М произошли на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Отмечается, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая 29 ноября в 01.24 по московскому времени и классифицированная как M5.9. Мощность события составила 59 % от порога высшего балла X.

«Пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем то, что происходило три недели назад», — отметили ученые, напомнив, что тогда появившиеся на Солнце активные центры «сразу с порога начали стрелять вспышками уровня X».

Ранее стало известно, что на видимую поверхность Солнца выходят два новых потенциально опасных центра, которые пока показывают умеренную активность. Однако в дальнейшем они могут оказать существенное влияние на космическую погоду около Земли.

Наука #Космос
