Рэпер Macan ушел в армию

Рэпер Macan в армии
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) ушел в армию, он будет «обеспечивать безопасность граждан в Московском регионе», сообщила пресс-служба Росгвардии.

Macan в пятницу, 28 ноября, прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.

Музыкант «вместе с остальными новобранцами в ближайшее время пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку».

Во время службы в Росгвардии Андрей Косолапов Macan будет «выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона».

Macan’у 23 года. В 2022 и 2023 годах был признан артистом года по версии «VK Музыка». В 2024 году его альбом «I AM» стал альбомом года на «Яндекс Музыке».

Ряд российских СМИ утверждал, что Macan игнорирует повестки и скрывается от призыва. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — отреагировал рэпер в телеграм-канале.

