Приметы и лунный календарь на 28 ноября

Гурьев день отмечается в народном календаре 28 ноября. В астрологии на эту дату приходится завершение восьмого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

28 ноября в православной традиции — начало Рождественского поста. В этот день предписывалось строгое воздержание не только в еде, но также в словах и поступках. Например, категорически запрещалось ссориться и ругаться.

Кроме этого, в этот день нельзя было проявлять жадность и отказывать в помощи другому человеку, сквернословить, сплетничать и лгать. Не советовали стирать вещи мужа и жены вместе и выливать грязную воду после уборки — можно было лишиться удачи.

Лучше всего этот день провести в душевном равновесии, сведя к минимуму пустые разговоры. Еда должна быть скромной и простой. Отличный вариант для вечера — сходить в баню, чтобы очистить не только душу, но и тело.

Погодные приметы гласили, что если в этот день поднялся сильный ветер, то он будет дуть две недели подряд. Если идет мокрый снег — май ожидается дождливым. Если же 28 ноября ярко светило Солнце — следующее лето будет неурожайным.

По лунному календарю завершается восьмой день растущей Луны. Начало второй фазы земного спутника считается днем перемен, в котором могут произойти важные и непредвиденные события, поэтому стоит сохранять внимательность и осторожность.