Приметы и лунный календарь на 27 ноября

Филиппов день отмечается в народном календаре 27 ноября. В астрологии на эту дату приходится завершение седьмого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Традиционно на Филиппов день готовили мясные блюда — щедрый стол символизировал прощание с сытым периодом, впереди людей ждала зима и начало строгого Рождественского поста. Женщины в этот день начинали заготавливать кудель — льняную пряжу.

Целый ряд интересных запретов и предостережений связан с этой датой — например, запрещалось ходить в лес, ведь там начинались «волчьи свадьбы». Нельзя в этот день лениться и долго валяться в постели — безделье могло обернуться неудачами.

Также запрещалось оставлять на столе пустую или грязную посуду — можно было навлечь на семью безденежье. Нельзя 27 ноября садиться на углу стола во время застолья, иначе можно было приманить к себе одиночество.

Погодные приметы на 27 ноября гласили, что если в этот день пойдет снег, то зима будет снежная, а грядущий год — урожайный. Сильный ветер сулил неурожайный год. Если же день оказывался теплым, то ждали жаркое лето.

По лунному календарю завершается седьмой день растущей Луны — он считается очень благоприятным для работы и любых начинаний. Слова приобретают магическую силу, поэтому не стоит разбрасываться пустыми обещаниями и желать что-либо плохое окружающим.