Приметы и лунный календарь на 26 ноября

Иван Златоуст отмечается в народном календаре 26 ноября. В астрологии на эту дату приходится шестой день лунного цикла. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Запрещено 26 ноября ссориться и конфликтовать, сплетничать, заниматься оговорами и болтать попусту, так как именно в этот день человек особенно отвечает за сказанное. Считается, что на Ивана Златоуста также нельзя менять свои планы — в этом случае все станет значительно хуже.

Не стоит 26 ноября заниматься изменением своей внешности — например, стричься, менять прическу, делать маникюр. Не советовали начинать судебные тяжбы — споры из-за денег могли в этом случае обернуться потерями.

Традиционно в этот день начинали лепить пельмени — причем изготовлением занималась вся семья, включая детей. Согласно поверьям, кто больше всех сможет налепить пельменей за общим столом, тот будет целый год счастлив.

Погодные приметы гласили, что если 26 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным. Если же днем шел обильный снег, ждали усиления морозов. А самые сильные холода сулило чистое небо с хорошо видимым Млечным путем.

По лунному календарю на 26 ноября приходится шестой день цикла Луны. Земной спутник растет в первой четверти. Считается, что этот день отлично подходит для завязывания знакомств, а также построения новых планов.