Бойцам СВО автоматически продлят договоры аренды земли

Договоры аренды земельных участков, заключенные с участниками специальной военной операции, продлят на время их службы. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Документ сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции, право на пользование государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО.

Аналогичное право предоставляется лицам, участвующим в контртеррористической операции и выполнении задач на границе России и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком истечет в период участия гражданина в СВО, то такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок.

После возвращения участник СВО будет иметь право в течение года подать заявление и заключить новый договор аренды или безвозмездного пользования. Закон уберет риск, что земля отойдет другому арендатору из-за невозможности своевременно продлить договор.