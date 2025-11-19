НАВЕРХ
Бойцам СВО автоматически продлят договоры аренды земли

Источник:
Sibnet.ru
220 2
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Договоры аренды земельных участков, заключенные с участниками специальной военной операции, продлят на время их службы. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Документ сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции, право на пользование государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО.

Аналогичное право предоставляется лицам, участвующим в контртеррористической операции и выполнении задач на границе России и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком истечет в период участия гражданина в СВО, то такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок.

После возвращения участник СВО будет иметь право в течение года подать заявление и заключить новый договор аренды или безвозмездного пользования. Закон уберет риск, что земля отойдет другому арендатору из-за невозможности своевременно продлить договор.

Жизнь #Законы
Обсуждение (2)
Топ комментариев

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

карат11

Чуть было не лишились новых городов в Сибири.