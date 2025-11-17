«Альфа-банк» запустил сервис бесконтактной оплаты взглядом

«Альфа-банк» запустил тестирование сервиса бесконтактной оплаты взглядом, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Технология «Оплата взглядом» основана на распознавании лица и позволяет клиентам совершать покупки с помощью биометрии. Пока что сервис доступен только для сотрудников банка, которые пользуются операционной системой Android.

Биометрическая система распознает, что перед камерой находится живой человек, поэтому оплатить покупку с помощью фотографии или видео невозможно. При необходимости для дополнительной защиты необходимо будет ввести ПИН-код.

Проведение транзакций взглядом возможно не только по Системе быстрых платежей (СБП), но и по картам платежной системы «Мир». Платформа является кросс-банковской, что позволит подключать терминалы других участников рынка.

Сбербанк в 2023 году запустил сервис «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки на кассах в магазинах с помощью биометрии. Он стал доступен клиентам любых кредитных организаций с 2024 года.