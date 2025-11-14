НАВЕРХ
Реестр холостяков предложили создать в России

Источник:
«Абзац»
Холостяки
Фото: davidBowiemx / CC BY-SA 2.0

Специальный реестр холостяков необходимо создать в России для решения демографического вопроса, заявил зампредседателя Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко.

Активист отметил в интервью интернет-изданию «Абзац», что такие меры для поддержания рождаемости могут пойти стране на пользу, однако нужно учитывать, насколько они будут удобны и не нанесут ли вреда одиноким мужчинам.

«Альтернативами или дополнительными мерами в этом случае могли бы стать повышение выплат за каждого ребенка, жесткий запрет абортов, пропаганда семейных ценностей и необходимости венчания», — добавил он.

Общественный деятель подчеркнул, что доверить разработку и реализацию реестра холостяков следует активистам из области семейного права, которые знакомы с особенностями брака и обеспокоены демографии.

По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,4, это ниже уровня воспроизводства населения. Самый низкий уровень отмечен в Ленинградской области — всего 0,88.

