Лариса Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — да»

Певица Лариса Долина присоединилась к актерскому составу новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика» и исполнила в нем хит Инстасамки, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Долина сыграла двоюродную тетку товарища Саахова, которая занимает пост главного бухгалтера в его же банке, и очень любит деньги.

«Я не первый раз играю таких женщин. И для того, чтобы она получилась такой, какой ее задумал режиссер, нужно свою героиню полюбить, какой бы она ни была. Даже если она отрицательный персонаж. А здесь она, конечно, сильно отрицательный персонаж», — описала героиню певица.

В одном из эпизодов Лариса Долина появится в неожиданном образе и исполнит песню Инстасамки «За деньги — да», по словам , «в лучших традициях корпоративной бухгалтерии». Сцена станет одним из самых ироничных музыкальных моментов картины.

«Невероятные приключения Шурика» расскажут невероятную историю любви персонажей комедий Леонида Гайдая Шурика и Нины. Создатели решили уйти от формата оммажа одному фильму и собрать целую вселенную отсылок: здесь встречаются «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и классические мюзиклы.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме появятся десятки известных актеров и музыкантов — среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Михаил Галустян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева, Ваня Дмитриенко, IOWA, The Hatters, Слава Копейкин и другие.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 декабря. Вечером 31 декабря фильм «Невероятные приключения Шурика» выйдет на ТНТ, в специальной новогодней версии.