Банки начнут проверять двойные переводы по СБП

Банк России пополнит перечень признаков мошеннических операций двойными переводами — сначала самому себе по Системе быстрых платежей (СБП), а затем незнакомому человеку, сообщила пресс-служба регулятора в официальном сообществе «ВКонтакте».

Подозрительными будут считаться транзакции, когда человек сначала переводит себе более 200 тысяч рублей с другого счета, а затем в тот же день отправляет деньги новому получателю, которому не отправлял средства в течение последних шести месяцев.

Сейчас для банков действуют шесть признаков мошеннических операций, которые они обязаны учитывать при совершении переводов. При наличии такого признака кредитные учреждения обязаны приостанавливать операцию до выяснения подробностей.

Так, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения, или перевод выполняется с нетипичного устройства.

Должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Кроме этого, банки обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, такую информацию может предоставить оператор связи.