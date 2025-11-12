НАВЕРХ
МИД заявил об исчерпании Украиной ресурсов для боевых действий

ТАСС
Экспертные оценки свидетельствуют, что Киев близок к исчерпанию внутренних ресурсов для продолжения боевых действий, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Мы не раз были свидетелями действий киевского режима, направленных на срыв мирного урегулирования. Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что вслед за провокацией с беспилотниками Киев готовит еще более одиозную провокацию — забросить в Польшу группу диверсантов, якобы состоящую из военнослужащих России и Белоруссии, и сымитировать атаку на объекты критической инфраструктуры.

Как подчеркнул Полищук, ради самосохранения у власти «режим Зеленского способен на любые провокации и террористические акты».

«Что касается Польши, то ее власти всегда рады обвинить Россию в проблемах, возникающих в их стране. При этом выдвигаемые претензии, как правило, оказываются голословными», — напомнил Полищук.

