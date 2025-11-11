Возраст уголовной ответственности за диверсии снизили до 14 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионную деятельность.

Возраст привлечения к ответственности за диверсионные преступления (статья 281 Уголовного кодекса) снижен до 14 лет. Кроме этого, теперь за склонение несовершеннолетнего к диверсиям и терактам будет грозить пожизненное лишение свободы.

Законопроект также отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

Ранее подростков с 14 лет привлекали к уголовной ответственности за убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Авторы законопроекта указывали в пояснительной записке, что инициатива должна устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за диверсионную деятельность.