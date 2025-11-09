Киев погрузился во тьму после российских ударов

Городское освещение отключилось в Киеве из-за перебоев в подаче электричества после российских ударов, сообщили украинские энергетики.

Компания «Центрэнерго» заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. «Укрэнерго»», в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.

«Киев погрузился во тьму из-за отключений света», — сообщило агентство УНИАН.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

В ночь на субботу, 8 ноября российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты.

Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», российские силы поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.