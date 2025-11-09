Как случайность поставила мир на грань ядерной войны

Американские военные 9 ноября 1979 года зафиксировали запуск советских ракет по США. На несколько минут планета оказался в шаге от ядерной войны. К счастью, ответного удара не последовало — специалистам удалось быстро понять, что тревогу объявили по ошибке.

Что случилось

Подземный штаб Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Колорадо-Спрингс получил сигнал тревоги от системы раннего предупреждения в Туле. Радар в Гренландии зафиксировал массированный ракетный удар по США со стороны Советского Союза.

Предупреждение о пуске более 2 тысяч ракет с территории СССР было отправлено на пункты управления NORAD, в Национальный командный центр Пентагона, штаб Тихоокеанского командования США в Гонолулу и другие штабы американской армии.

Спутниковые данные в точности соответствовали гипотетическому сценарию массированного ракетного удара СССР. Порядка тысячи дежурных расчетов межконтинентальных баллистических ракет Minuteman немедленно привели в полную боевую готовность.

Знаменитый «самолет Судного дня» поднялся в воздух, как и десятки истребителей. В три часа ночи был разбужен советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, которому требовалось доложить о происходящем главе государства Джимми Картеру.

Согласно воспоминаниям, Бжезинский не стал будить свою жену в полной уверенности, что через полчаса все умрут. Однако ответного удара не последовало — один из американских генералов вспомнил, что незадолго до инцидента система предупреждения прошла процедуру обновления.

Военачальник предложит перепроверить сигнал. Через шесть минут после начала тревоги атаку признали ложной, так как в реальности ни один из спутников не заметил ничего похожего на старт баллистической ракеты.

Что произошло на самом деле

Официальная версия инцидента — в один из находящихся на боевом дежурстве компьютеров по ошибке загрузили данные с учебной программой, которая имитировала ситуацию массированной ракетной атаки.

Вскоре о ложной тревоге узнала пресса. 14 ноября советский лидер Леонид Брежнев направил американским властям сообщение, в котором выразил свою обеспокоенность инцидентом, который «сопряжен с огромной опасностью».

После этого американские военные изменили алгоритмы работы системы, чтобы снизить риски ядерного апокалипсиса. Однако 9 ноября 1979 года мир фактически спасала нерешительность одного из генералов.