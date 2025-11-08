Россия нанесла масштабный гиперзвуковой удар по Украине

Российская армия нанесла по Украине самый масштабный ночной удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Целями удара стали аэродром ВСУ в Василькове (Киевская область), аэродром «Антонов» в Гостомеле (Киевская область). Также были поражены Змиевская, Приднепровская и Таврическая теплоэлектростанции, Кременчугская ГЭС, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Взрывы прозвучали в Киеве, по данным источников канала, под удар попал военный объект в пригороде Житомира. Украинские СМИ написали о взрывах в Днепропетровске и пригороде Харькова. В Полтавской области поражена газовая инфраструктура.

«Кинжал» — авиационный ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой с дальностью около 2 тысяч километров. Скорость ракеты десятикратно превышает скорость звука, что делает невозможным ее перехват.