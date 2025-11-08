Самая масштабная в году распродажа 11.11 откроет сезон предновогодних скидок. Распродажа известна как Всемирный день шопинга. От Черной пятницы акция 11.11 отличается тем, что проходит только онлайн. 11 ноября 2025 года выгодные предложения и скидки ожидаются на всех крупнейших маркетплейсах — Ozon, Wildberries,«Яндекс Маркет» и AliExpress.

Распродажа 11.11 начнется 11 ноября в 11.00 часов по московскому времени. Ее основной этап завершится 13 ноября, однако торговые площадки обычно удлиняют акцию, чтобы продлить период максимальных скидок.

Когда начнется распродажа на AliExpress

AliExpress, изначально придумавший распродажу 11.11, с 8 ноября запустил предстартовый этап с названием «Дни выгоды» — покупатели могут добавлять товары в корзину, накапливать монеты и играть в мини-игру «Звездные купоны» для получения бонусов.

Главный этап стартует 11 ноября и продлится восемь дней. Максимальные скидки до 90% предстоит ловить в «Час выгоды» — это ежедневная акция с ограничением по времени (с 11.00 до 11.59 по мск) и количеству предлагаемых товаров.

Распродажа 11.11 на AliExpress Фото: © скриншот AliExpress

Также станет доступна персональная акция «Вам скидка» — она активируется автоматически при запуске мобильного приложения AliExpress в интервале с 12.00 до 10.00 следующего дня и длится ровно 60 минут. Счетчик активируется сразу после входа на главную страницу.

Что покупать. На AliExpress выгодно приобретать электронику ведущих китайских брендов — например, смартфоны или ноутбуки Xiaomi, Realme, Honor. Но стоит помнить, что срок международной доставки может достигать 30-60 дней.

Когда начнется распродажа на OZON

Распродажа 11.11 на OZON уже стартовала с традиционного «разогрева» и продлится до 14 ноября. Пик скидок обещают на период с 10 по 12 ноября, однако товары с хорошим дисконтом уже доступны прямо сейчас.

Главная акция на распродаже — «Вау-цены». Здесь будут топовые предложения с дисконтом до 70% на избранные товары. Максимальные скидки доступны ограниченное время несколько раз в день (на главной странице заработает таймер), количество товаров лимитировано.

Распродажа 11.11 на Ozon Фото: © скриншот Ozon

При этом распродажа 11.11 фактически действует на все основные категории товаров маркетплейса — это более 80 миллионов позиций, просто базовые скидки будут значительно скромнее — в пределах 10%.

Что покупать. На OZON самый широкий выбор разнообразной электроники и компьютерных комплектующих. Также здесь большое количество китайских продавцов с минимальной наценкой (в среднем выгоднее AliExpress), но повышенным риском нарваться на подделку.

Когда начнется распродажа на Wildberries

Распродажа 11.11 на Wildberries в 2025 году начнется 10 ноября и продлится три дня. Площадка обещает скидки до 90% на ряд ходовых позиций, участие в акции примут «миллионы товаров» самых разных категорий.

Основная дисконтная активность происходит в блоке «Герои распродажи», где собраны товары с максимальными скидками. Данный блок регулярно обновляется, поэтому в скидочные дни есть смысл регулярно мониторить выгодные позиции.

Распродажа 11.11 на Wildberries Фото: © скриншот Wildberries

Что касается остальных товаров, то участники распродажи помечены логотипом «11.11». Одновременно запущена акция «Топ-выгода», в рамках которой пользователи могут приобрести бытовую технику со скидками до 30%.

Что покупать. На Wildberries традиционно огромный выбор одежды и обуви, товаров для дома и детей, косметики, парфюмерии. Кроме этого, у маркетплейса на фоне конкурентов самая быстрая доставка по России.

Когда начнется распродажа на «Яндекс Маркет»

Основная распродажа 11.11 в 2025 году стартует на «Яндекс Маркете» 11 ноября и продлится до 14 ноября включительно. На маркетплейсе уже запущены специальные дисконтные разделы со скидками до 70% и эксклюзивными товарами. Разделы будут обновляться ежедневно.

Для пользователей в рамках «разогрева» запущена акция «Игротека 11.11», ее участники могут выполнять задания и проходить мини-игры, чтобы накопить виртуальные баллы. Их обменивают на промокоды или скидки. Важный нюанс — акция доступна только в мобильном приложении.

Распродажа 11.11 на «Яндекс Маркет» Фото: © скриншот «Яндекс Маркет»

На площадке также действует «Колесо призов» — пользователи могут вращать его за виртуальные монетки (их выдают за выполнение заданий и покупки), получая взамен скидочные купоны, а иногда — материальный приз.

Что покупать. В среднем цены на «Яндекс Маркет» выше, чем у конкурентов, однако есть весьма выгодные предложения по бытовой технике и электронике. Кроме этого, на площадке проверенным покупателям доступен «Сплит» — длительная рассрочка без переплаты.

Зачем покупать на 11.11

Для маркетплейсов ноябрьская распродажа не только инструмент повышения продаж, но и способ разгрузки складов в преддверии Нового года, на которых из-за охлаждения активности потребителей минувшей весной-летом сформировались избыточные запасы.

Скидки позволяют «обновиться» в самых востребованных потребительских категориях — бытовой технике, электронике, а также одежде и обуви. Многие также используют 11.11 для заблаговременной подготовки к новогодним праздникам.