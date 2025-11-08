НАВЕРХ
Что можно и нельзя 8 ноября: приметы на Дмитриев день

Источник:
Sibnet.ru
144 0
На Дмитриев день нельзя было браться за острые предметы
Фото: © Sibnet.ru

Православная церковь 8 ноября отмечает память святого Димитрия Солунского. Согласно народным приметам, на Дмитриев день не следовало заниматься рукоделием, а также браться за острые предметы.

Крестьяне на Дмитриев день внимательно следили за погодными приметами, чтобы предсказать, какой будет зима. Считалось, что если 8 ноября начинался сильный снегопад, то предстоящая зима будет долгой и морозной.

Теплая погода на Дмитриев день сулила малоснежную зиму. Кровавый закат связывали со скорым приходом сильного ветра, а тонкий лед на водоемах к этой дате — с поздним наступлением настоящих морозов.

Также с Дмитриева дня начинался период заготовки продуктов на зиму — хозяйки приступали к засолке капусты и консервированию овощей и фруктов. Завершался осенний свадебный период — дата считалась последней подходящей для сватовства, ведь дальше начинался пост.

8 ноября не рекомендовалось заниматься рукоделием и брать в руки острые предметы — например, иголки, ножницы или шило. Считалось, что нарушившие запрет могут «зашить» или укоротить свою судьбу.

Нельзя на Дмитриев день было ссориться с близкими, ведь помириться тогда будет очень сложно. Кроме этого, под запретом было посещение кладбища после заката, так как человек мог потревожить души умерших.

Жизнь #Религия #Приметы
