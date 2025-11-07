Маск получит фантастическую выплату в 1 триллион долларов

Инвесторы Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску награды за управление в размере почти один триллиона долларов, говорится в официальном заявлении компании.

Ранее, как узнали американские СМИ, Маск пригрозил покинуть компанию, если акционеры не одобрят ему выплату в триллион долларов. Он объяснил фантастический размер выплаты гарантией, что будет сосредоточен на развитии Tesla в будущем.

«О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали "за". Одобрено», — сказал представитель компании по итогам собрания акционеров.

Но получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на 7,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Выплата будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов.

Reuters подсчитало, что в конечном итоге Маск получит не более 878 миллиардов долларов, остальное уйдет на «необходимые платежи».

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как производитель электромобилей. Компания так же производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям.