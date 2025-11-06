НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк предсказал уровень инфляции в 2026 году

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Устойчивая инфляция в России во второй половине 2026 года достигнет уровня 4%, следует из прогноза Центробанка, опубликованного на сайте регулятора.

«Устойчивая инфляция с высокой вероятностью будет вблизи 4% во втором полугодии 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки. Годовая инфляция снизится до 4,0 — 5,0% в 2026 году», — отмечается в документе.

Банк России также указывает, что при отсутствии существенных внешних шоков динамика национальной валюты не должна создавать значимых рисков для инфляции в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре составила 7,98%. В августе показатель равнялся 8,14%, в июле — 8,79%. По итогам года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 6,8%.

Еще по теме
Оклад российских срочников резко увеличат
Правила назначения единого детского пособия ужесточат
Названы самые выгодные даты для открытия вклада
Россиянам напомнили про смену страховщика пенсионных накоплений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Почему хороший работник не годится в руководители
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

se 34

Украина страна чудес😆😆, там знаменитости охраняют своих охранников, страна где белых здоровых мужчин...

vad7958

Как духоскрепно-заслуженный артист РФ в 33 года (интересно что сделал,сколько ролей сыграл?) и" главная...

Uynachalnica

А что это боярские разборки с 9 мая вдруг начали сравнивать?

dimans1000

Боятся применять ЯО, иначе это развяжер руки всем и будет конец помпеи