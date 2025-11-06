Центробанк предсказал уровень инфляции в 2026 году

Устойчивая инфляция в России во второй половине 2026 года достигнет уровня 4%, следует из прогноза Центробанка, опубликованного на сайте регулятора.

«Устойчивая инфляция с высокой вероятностью будет вблизи 4% во втором полугодии 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки. Годовая инфляция снизится до 4,0 — 5,0% в 2026 году», — отмечается в документе.

Банк России также указывает, что при отсутствии существенных внешних шоков динамика национальной валюты не должна создавать значимых рисков для инфляции в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре составила 7,98%. В августе показатель равнялся 8,14%, в июле — 8,79%. По итогам года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 6,8%.