Ученые предсказали «схлопывание» Вселенной

Южнокорейские астрономы поставили под сомнение теорию об ускоренном расширении Вселенной, которая на сегодня является основной. По их оценке, расширение пространства замедляется, что в конечном счете вызовет схлопывание Вселенной.

Такие выводы исследователи сделали после наблюдения за сверхновыми типа la, возникающими в результате взрывов белых карликов. Оказалось, что они более тусклые, что противоречит теории об ускоряющемся расширении Вселенной.

Согласно проведенному анализу, Вселенная действительно расширяется, но не ускоренно, а с замедлением. Если она продолжит уменьшаться, то теоретически возможно «большое сжатие», говорится в статье ученых, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Примечательно, что ранее в этом году международная коллаборация DESI пришла к схожим выводам, найдя доказательство тому, что темная энергия, которая выступает главным источником расширения Вселенной, со временем может ослабевать.

Новая теория предполагает, что Вселенная рано или поздно начнет сжиматься, в конечном счете она «схлопнется» до начального состояния. При этом такой цикл от взрыва до расширения и последующего сжатия с очередным взрывом может идти вечно.