Человек и космос
Человек и космос
Ученые предсказали «схлопывание» Вселенной

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Южнокорейские астрономы поставили под сомнение теорию об ускоренном расширении Вселенной, которая на сегодня является основной. По их оценке, расширение пространства замедляется, что в конечном счете вызовет схлопывание Вселенной.

Такие выводы исследователи сделали после наблюдения за сверхновыми типа la, возникающими в результате взрывов белых карликов. Оказалось, что они более тусклые, что противоречит теории об ускоряющемся расширении Вселенной.

Согласно проведенному анализу, Вселенная действительно расширяется, но не ускоренно, а с замедлением. Если она продолжит уменьшаться, то теоретически возможно «большое сжатие», говорится в статье ученых, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Примечательно, что ранее в этом году международная коллаборация DESI пришла к схожим выводам, найдя доказательство тому, что темная энергия, которая выступает главным источником расширения Вселенной, со временем может ослабевать.

Новая теория предполагает, что Вселенная рано или поздно начнет сжиматься, в конечном счете она «схлопнется» до начального состояния. При этом такой цикл от взрыва до расширения и последующего сжатия с очередным взрывом может идти вечно. 

