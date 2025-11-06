Талантливый советский инженер Алексей Баранников в силу жизненных обстоятельств конструирует станок для печати денег и становится главным фальшивомонетчиком СССР. У героя криминального мини-сериала «Деньги» есть реальный прототип — «фальшивомонетчик № 1» Виктор Баранов.

Криминальная драма «Деньги» (12+) из восьми серий вышла в 2016 году. Главные роли сыграли Федор Лавров, Ольга Дыховичная, Дарья Екамасова, Александр Асташёнок. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» — 7.6, IMDb — 6.8.

По сюжету молодой инженер Алексей Баранников создает суперкрерокс, но вместо получения знака почетного изобретателя отправляется в ссылку в Ставрополь, так как якобы на этом станке печатали и распространяли антисоветскую литературу. Вслед за ним едет невеста Людмила.

Фото: © кадр из сериала «Деньги»

На новом месте Баранников работает шофером, продолжая научные изыскания в свободное время. Пытается продвинуть многочисленные изобретения, тратит на них деньги, но его не получают признания. Людмила содержит семью, трудясь на вредном производстве. У нее происходит выкидыш. Тогда Алексей конструирует станок для печати фальшивых денег, что круто менят жизнь семьи.

Как было на самом деле

Прототипом главного героя стал преступник-самоучка Виктор Иванович Баранов. Он родился в 1941 году в Приморском крае, в 16 лет с семьей переехал в Ставрополье. В детстве коллекционировал старинные денежные купюры.

Учился в строительном училище, но работал водителем-экспедитором ставропольского крайкома партии. И постоянно что-то изобретал, чем заслужил репутацию чудака.

«Моя мечта была сделать одноколесный автомобиль, создать гидропушку, чтобы породу разрушать», — говорил сам Баранов в документальном фильме «Король подделки» из серии «Следствие вели».

Баранов пытался предложить Комитету по изобретениям при Совете министров СССР решение проблемы сортировки картофеля. Продвигал на винзаводе складывающиеся ящики для перевозки стеклотары, что сэкономило бы средства. Но постоянно получал отказы.

На изобретения нужны были деньги. Тогда Баранов решил сделать печатный станок. По книгам он самостоятельно изучил 14 полиграфических специальностей. Изобрел собственную систему воспроизведения водяных знаков, разработал состав бумаги, краску и освоил уникальную методику орловской печати денег, которую в СССР использовал только Гознак.

На создание собственной типографии в сарае у Баранова ушло 12 лет. Сначала он печатал 50-рублевые банкноты, но затем перешел на 25-рублевки — самые защищенные из советских купюр. Они отличались от оригинала только тем, что Ленин на них был на 20 лет моложе.

«У меня не было фальшивок! У меня деньги были один к одному!» — заявлял фальшивомонетчик, добавляя, что ему было стыдно менять эти деньги.

Всего он создал фальшивок на 33,5 тысячи рублей, сбыл 23,5 тысячи рублей. При этом не шиковал: из крупных покупок взял себе «Ниву», правда, жене дарил золотые украшения.

Баранова задержали в апреле 1977 на колхозном рынке города Черкесск при сбыте очередной партии подделок. Милиционеры сначала не верили, что преступник все делал в одиночку.

«Доллары можно печатать дома элементарно, как заваривать кофе», — отвечал Баранов на вопрос, почему он делал только советские рубли.

Главному фальшивомонетчику СССР грозила смертная казнь, но он активно сотрудничал со следствием. Изложил рекомендации по улучшению защиты советских рублей от подделок. Его рецепт раствора — «барановский растворитель», травивший медь быстрее, чем в Госзнаке, — использовался в производстве следующие 15 лет.

Фальшивомонетчика приговорили к 12 годам лишения свободы. Он вышел досрочно в 1990-м году. Жил в общежитии и вернулся к изобретательству. «Хочу, чтобы краска пахла мандарином, апельсином, лимончиком», — рассказывал изобретатель об одной из идей.

Умер в 2016 году. Оборудование для печати денег, которое вывозили из сарая Баранова на двух КамАЗах, сейчас находится в музее МВД.