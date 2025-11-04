НАВЕРХ
Путин учредил два новых праздника

Sibnet.ru
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин учредил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов РФ, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

День коренных малочисленных народов создан для сохранения их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры. Он будет праздноваться 30 апреля, отмечается в документе.

Указанная дата совпадет с принятием в 1999 году посвященного коренным народам федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

День языков народов России позволит сохранить их поддержку на высоком уровне, новый праздник теперь будет ежегодно отмечаться 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

Официально к коренным малочисленным народам в России себя относят около 315 тысяч граждан. Также в России более 270 языков и диалектов.

