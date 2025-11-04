Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США

Стоимость подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской оценивается в 7-15 миллиарда долларов, сообщил автор проекта Виктор Разбегин.

Такие колебания связаны с разной оценкой объема работ. Один вариант предполагает только саму проходку тоннеля, второй — полное обустройство со всей инфраструктурой, уточнил ученый в интервью РИА Новости.

Тоннель может состоять из трех частей в связи с наличием в проливе двух островов. Одна часть между островами на 4,5 километра, и две большие, соединяющие части материка с островами. Общая длина тоннеля может составить порядка 100 километров.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет.