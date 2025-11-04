НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США

Источник:
РИА Новости
543 9
Берингов пролив из космоса
Берингов пролив из космоса
Фото: NASA

Стоимость подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской оценивается в 7-15 миллиарда долларов, сообщил автор проекта Виктор Разбегин.

Такие колебания связаны с разной оценкой объема работ. Один вариант предполагает только саму проходку тоннеля, второй — полное обустройство со всей инфраструктурой, уточнил ученый в интервью РИА Новости.

Тоннель может состоять из трех частей в связи с наличием в проливе двух островов. Одна часть между островами на 4,5 километра, и две большие, соединяющие части материка с островами. Общая длина тоннеля может составить порядка 100 километров.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет.

Секрет Аляски: продали или сдали в аренду
Еще по теме
Вице-премьер пообещал возвращение российских сверхзвуковых самолетов
Электромобили и гибриды перестали пускать на Крымский мост
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
Красноярский край получит самолеты «Байкал» для туристов
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия