Россия запустила производство 700‑сильных автомобилей «Медведь»

Российская компания «Meusburger Новтрак» представила карьерный самосвал «Медведь» для экстремальных климатических условий, сообщила пресс-служба производителя.

«Машина оснащена мощным дизельным двигателем в 700 лошадиных сил, что обеспечивает высокую производительность даже при полной загрузке и работе на пересеченной местности», — отмечается в сообщении.

Карьерный самосвал «Медведь»
Фото: © пресс-служба «Meusburger Новтрак»

Грузовое шасси, оборудованное самосвальной надстройкой, было спроектировано специально для экстремальных климатических условий российской Арктики. Конструкция адаптирована под суровые морозы, сложный рельеф и тяжелые нагрузки.

Грузоподъемность автомобиля составляет более 50 тонн. Планируется, что на карьере «Медведь» будет работать в сцепке с четырехосным прицепом-самосвалом производства «Meusburger Новтрак», полная масса автопоезда составит 150 тонн.

Тема: Русские машины
Авто #Автопром
