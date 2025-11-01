Заработали ограничения на количество сим-карт

Новые правила использования сим-карт заработали в России с 1 ноября 2025 года. Согласно вступившим в силу поправкам в закон «О связи», теперь на одного человека можно будет зарегистрировать не более 20 номеров суммарно у всех операторов.

Пользователям, превысившим этот лимит, необходимо было до 1 ноября 2025 года отказаться от части своих номеров. В случае игнорирования новой нормы операторы обязаны приостановить обслуживание «лишних» номеров.

Речь в законе идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Проверить количество зарегистрированных номеров можно через портал «Госуслуги» в сервисе «Сим-карты» или в службе поддержки и личном кабинете операторов связи.

Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, «серыми» номерами и нелегальными телефонными схемами. Разработчики поправок отмечали, что преступники могут оформлять «серые» номера на подставных лиц, которые могут даже не знать об этом.

По данным операторов, на начало 2025 года в России более 20 активных сим-карт имели порядка 25 тысяч россиян.