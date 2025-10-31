НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

ИИ создал свой метод обучения и превзошел алгоритмы людей

Источник:
Nature
188 2
Искусственный интеллект, нейросеть
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Искусственный интеллект, созданный в Google DeepMind, самостоятельно придумал новый метод обучения. При этом его алгоритм DiscoRL продемонстрировал более высокие показатели, чем алгоритмы, сделанные людьми.

Искусственный интеллект традиционно учится методом проб и ошибок, но до сих пор алгоритмы этого обучения разрабатывали люди. Обучение происходит с подкреплением, когда ИИ получает награды за успехи. Процесс разработки алгоритмов трудоемкий и ограничен человеческой интуицией. Ученые решили переложить эту задачу на ИИ, и он справился лучше человека, следует из публикации в журнале Nature.

Ученые создали большую цифровую популяцию ИИ-агентов, которые пытались решать множество задач, а за ними следила «мета-нейросеть» — родительский ИИ, он анализировал действия агентов и изменял обучение так, чтобы следующее поколение училось быстрее и работало эффективнее. В результате система создала новые правила обучения DiscoRL.

Россиянам стал доступен режим ИИ в поисковике Google

Используя DiscoRL, ученые обучили нового ИИ-агента, а затем сравнили результаты с лучшими человеческими алгоритмами. Агент, обученный на DiscoRL, превзошел все алгоритмы, разработанные людьми. 


Еще по теме
Гильермо дель Торо сравнил создателей ИИ с Франкенштейном
Малоизвестные поселки Сибири в виде людей. ФОТО
Нейросеть представила Россию красавицей с медведем. ФОТО
Ученые подсчитали, когда ИИ превзойдет человека
смотреть все
Наука #Нейросети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»
20
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету